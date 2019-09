7 Lederjacken für den Herbst, die fair, nachhaltig & zeitlos sind

So abgenutzt es auch sein mag Wardrobe Essentials herunterzubeten, so sicher ist bei den meisten Auflistungen eine Lederjacke dabei. Denn selbst wenn Biker-Modelle schon 2014 nicht mehr so wirklich cool waren, fühlt sich der Look für die Trägerin oft noch genau so an. Vielleicht liegt's am Bild von Marlon Brando im Kopf oder an all den Erinnerungen an durchgefeierte Nächte in der liebsten Lederjacke oder an die angeborene Lässigkeit, die sie dir verleiht und die ja sowieso jede*r von uns hat, wenn denn Bedarf da ist. Davon abgesehen gibt der Look so viel mehr her und es gibt längst zahlreiche tierfreundliche Alternativen.