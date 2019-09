Aus einem Karriereneustart ist das Mekka für Londons Pflanzenfreunde geworden

Jin Ahn zog nach Großbritannien, um ihr Englisch zu verbessern – und um eine Pause von ihrer Karriere als Modedesignerin in ihrer Heimat Seoul, Südkorea, zu machen. In Essex verliebte sie sich so sehr in die englische Natur und Pflanzenwelt, dass sie beschloss, von jetzt an mit Pflanzen zu arbeiten. Erst schwebte ihr eine Karriere als Gärtnerin vor, doch das englische Wetter führte sie zu Zimmerpflanzen. Heute betreibt die 36-Jährige, zusammen mit ihrem Partner Giacomo, erfolgreich den Pflanzen-Store “Conservatory Archives” in Hackney, im Osten Londons. Ihr Laden ist ein Mekka für Pflanzenfreunde aus ganz London geworden – und ein sehr beliebtes Fotomotiv für Instagram. Wir besuchen Jin in ihrem außergewöhnlichen, wundervollen Zuhause in einem ehemaligen Lagerhaus und in ihrem Store auf der Hackney Road.