Bloggerin designt Schuhe. Diese News an sich würde uns noch nicht so richtig vom Hocker hauen. Wenn es sich bei besagter Dame aber um die Königin des eigenwilligen, unangepassten, extravaganten Stylings handelt, dann werden wir doch hellhörig. Leandra Medine aka The Man Repeller hat sich jetzt mit Net-a-porter zusammengetan und launcht dort heute ihre erste eigene Schuhkollektion.



Und die kommt natürlich nicht gerade schüchtern daher. Regenbogenfarben, Samt, Nieten, Metallic, Satinbänder und Sternschnallen zieren die zehn verschiedenen Modelle, zu denen Loafer, Plateaus, Stiefel, Ballerinas und Overknees gehören. Mit diesen Schuhen fällt man auf und das ist auch absolut beabsichtigt. Medine sagt über ihre Linie:



„Ich bin sehr interessiert an Schuhwerk - Das war ich schon immer, aber ich habe nie realisiert, dass mein Interesse nicht nur von meinen Looks getrieben wurde. Schuhe sind für Frauen wie ein Urlaub von allem anderen. Man muss einfach nur nach unten schauen und schon fühlt man sich besser. Gleichzeitig sind sie absolut einschließend, genauso wie ich hoffe, dass es unser Medienbrand Man Repeller ist. Es ist egal, wie du aussiehst, oder wo du herkommst, denn bei Schuhen findet jeder seine passende Größe. Außerdem war es natürlich ein Traum mit Net-a-porter zusammenzuarbeiten.”



Doch nicht nur der Look der Schuhlinie macht Spaß, sondern auch die passenden Namen. So hört der Loafer zum Beispiel auf den Namen "Die Alternative zum Barfuss laufen" und die goldenen Stiefel kündigen an: "Ich bin WIRKLICH hier zum Feiern". Preislich liegen die Modelle zwischen 275 € und 675 €. Keine Schnäppchen also, aber dafür hat man auch am schlimmsten Herbsttag fabelhafte Freudenbringer an den Füßen.