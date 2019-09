Wie Künstlerinnen Instagram nutzen, um ihre Karriere zu pushen

Die Londonerin Charlotte Edey ist bekannt für ihre Drucke, Illustrationen und Wandteppiche. In ihren Werken beschäftigt sie sich mit dem Thema Identität und kreiert fluide Traumwelten. Einige ihrer Stücke wurden auch in der von Hessel organisierten Ausstellung gezeigt. Für sie stellte Great Women Artists of Instagram einen Schlüsselmoment in ihrer Karriere dar. „Durch die Ausstellung habe ich Juno Calypso kennengelernt, deren Arbeit ich seit Jahren bewundere. Dieses Jahr hat Juno mich für das Artist of the Day-Programm in der Flowers Galerie ausgewählt, was schlussendlich zu meiner ersten Einzelausstellung geführt hat. Natürlich ist der persönliche Kontakt am Ende das, was zählt, aber unsere Geschichte hat ihren Ursprung in der digitalen Welt.“