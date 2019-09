Kreatives Foodstyling für deine Party: Die 3 coolsten Snack-Ideen

So geht's:

Chips zerbröseln, einen kleinen Teil zum späteren Wälzen beiseite stellen. Den Rest mit dem Frischkäse vermengen und nach Geschmack würzen. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, erlaubt ist, was schmeckt und da ist. Masse kurz ziehen lassen, dann zu kleinen Kugeln formen und in den restlichen Chips und/oder anderen Toppings rollen. Die mediterranen Chips schmecken wunderbar mit etwas Tomatenmark, gerollt in Kräutern. Die Chilichips passen zu Curry und Kokosflocken. Kräuterchips sind toll zu gerösteten Nüssen und in Kombination mit Sesam erhalten die Meersalzchips einen extra Kick. Essbare Blüten sorgen innerhalb von Sekunden für einen Wow-Effekt. Ein einfaches, aber sehr hübsches Gericht.