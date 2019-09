Alle reden von Zucchini-Spaghetti und was für ein toller Ersatz sie zu herkömmlicher Pasta sind. Aber was die wenigsten wissen, ist, dass sich die Karotte zum Drehen, Schneiden oder Schälen sogar noch besser eignet. Das Fleisch der Karotte ist viel bissfester und verkocht nicht so schnell wie das der Zucchini-Nudel. Dazu lässt das Carotin unsere Augen besser sehen und unsere Haut strahlen. Um das wertvolle Carotin erst so richtig nützlich für den Körper zu machen, füge ich immer etwas Fett zu einer Mahlzeit mit Möhren hinzu, denn das verbessert die Aufnahme des Carotin in deinem Körper.