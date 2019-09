Kleider passen zu Sneakern und Sandalen, mit oder ohne Socken (wie ich bereits an anderer Stelle schon feststellte) und man ist irgendwie immer so ruck zuck angezogen, dass ein Mal mehr im Bett drehen am Morgen drin ist. Das finde ich sehr überzeugend. Ich finde, gerade Kaftankleider umweht so eine lässige Eleganz, wie ich sie seit 30 Jahren versuche zu bekommen. Kaftankleider sind für Frauen, die Cruise Kollektionen shoppen, Galerien besitzen, Drinks mit Namen und geschütztem Rezept trinken und nur Bio kaufen. Im Sommer 2017 wird es soweit sein, meine Freunde. In welche Richtung es gehen könnte, habe ich mal in folgender Sammlung heraus gesucht. Kaftankleid, here I come!