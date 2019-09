Joy Denalane: „Vor 20 Jahren wusste ich nicht, wie viel die Liebe aushalten kann“

„Heute habe ich eine bewusstere Einstellung dazu. Ich habe mir vor zwanzig Jahren nicht so viel Gedanken über die Gleichberechtigung gemacht, weil ich sie nicht in Frage stellte. In meinem Leben habe ich immer machen können, was ich wollte und niemand hat sich mir bewusst in den Weg gestellt. Das war kein Thema für mich. Im Laufe der Jahre habe ich aber beobachtet, dass das Thema Gleichberechtigung und Frauen noch lange nicht an dem Punkt ist, an dem wir sein sollten. Durch Wissen und Bildung hat sich also meine Meinung geformt, nicht durchs eigene Gefühl. Ich war die Schwester von zwei großen Brüdern, ich musste früh lernen, mich durchzusetzen. Und ich hatte eine starke Mutter zum Vorbild, sie war das Familienoberhaupt. Sie war Sachberaterin auf dem Arbeitsamt, erzog fürsorglich sechs Kinder und war sehr attraktiv – sie war eine Überfrau und stark. Ich bin damit groß geworden, dass sie alles macht, was sie will und trotzdem Ehe und Familie unter einen Hut bekommt. Das hat mir geholfen, meinen Joy-Weg zu gehen. (lacht)"