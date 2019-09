Das war ein Wodka mit Weißwein. Ich glaube, die wollten einfach nur feiern.Ich schätze Einfachheit bei einem guten Drink. Ich bevorzuge immer simple aber gut gemachte Mixgetränke gegenüber allem anderen. Letztlich hängt mein Favorit aber auch von der jeweiligen Bar ab.Momentan liebe ich natürliche Weine und versuche da immer wieder Neue zu entdecken. Lange war ich außerdem ein echter Fan von Roggenwhiskey, gerne auch neben ein paar guten Bier, wenn ich auf einer Party oder in entspannter Umgebung bin. Wenn ich richtig ausgehe, dann mag ich auch gern mal eine Margarita mit 100 % Agave-Tequila und Soda. So wird der Kater auch nicht ganz so schlimm. Wenn ich in eine Cocktailbar gehe, dann trinke ich immer einen Klassiker wie den Martinez. Das ist mein All Time Favorite.In der ersten Hälfte des Jahres habe ich in Hongkong gelebt. Dort gibt es wirklich fantastische, versteckte Bars, wie z.B. das Ronin . Sie haben einfach die beste Auswahl an japanischem Whiskey und ein großartiges Menü aus Long Drinks mit Eis, das direkt von einem riesigen Block abgeschabt wird. Die Bar ist sehr minimalistisch und hochwertig. Außerdem gibt es großartiges Essen und sie haben sogar eine eigene fabelhafte Sake-Linie.Außerdem mag ich die Boadas Bar in Barcelona. Dort kann man besonders gut klassische Cocktails genießen.Zu guter Letzt ist da noch der Marksman Pub in London, der einfach die perfekte Auswahl an Drinks, klassischen Cocktails und Bier hat. Zudem kann man hier ganz entspannt viele Stunden verbringen.