5 Dinge, in denen Island jetzt schon Europameister ist

Die Rolle von Island bei der Fußball-EM kann man ganz einfach mit Game Of Thrones erklären. Island ist die Khaleesi des Turniers. Soll heißen? Anfangs unterschätzt, jetzt kurz davor, etwas ganz Großes zu gewinnen – und alle drücken die Daumen.



Island ist aber nicht nur der Abräumer der Herzen: Hier kommen fünf Fakten, Macken und Eigenschaften, die zeigen, dass das „Land Of Ice And Fire“ seine Fangemeinde mehr als nur verdient hat.