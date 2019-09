Grundsätzlich ist so eine Handyhülle wirklich kein besonders verführerischer Gegenstand. In erster Linie sollen die Dinger eben einfach nur unser Mobiltelefon vor größeren Schäden bewahren und dabei sehen die meisten nicht so richtig gut aus. Das ändert iPhoria seit 2012, denn das Label von Milena Jaeckel schafft es tatsächlich iPhone-Hüllen zu designen, die nebenbei als stylishes Accessoire durchgehen. Angefangen hat alles mit Motiven inspiriert vom Look der berühmten Nagellacke von Chanel, mittlerweile gibt es auch Anhänger, Sneaker-Patches, Taschen und eine eigene Kaschmirkollektion.