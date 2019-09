Viele Menschen verleihen ihrer Persönlichkeit mit Kleidung Ausdruck. Das Bandshirt hat dir dein*e Ex vererbt und du denkst gerne an die gemeinsame Zeit. In den Lackschlappen fühlst du dich sexy und das willst du manchmal zelebrieren. Der Jutebeutel hält dein Leben zusammen. Viel persönlicher wird es eigentlich nur in den eigenen vier Wänden. Immerhin hast du in Wohnung oder Haus direkt noch mehr Raum, der gestaltet werden kann. Interior Design Magazine liefern dafür Inspirationen und nehmen dich mit in die Wohnungen spannender Persönlichkeiten. Da darfst du dir gern eine Scheibe Gespür für Einrichtung abschneiden. Das funktioniert mit Bildern an den Wänden genauso easy wie mit Licht oder gleich größeren Anschaffungen wie Möbeln.