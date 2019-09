femtastics: Dein Credo ist: “Creativity is nothing more than to leave a developed road to find new ways” – wie schaffst Du es, alte Pfade zu verlassen?

Virginia Maissen: Mein Lebensweg war nie gerade. Als Kind schon wollte ich Innenarchitektin werden, bin es aber erst seit ein paar Jahren. Ich habe meinen Weg immer wieder verlassen, um neue Wege zu suchen. Bei meinen Kreationen als Innenarchitektin ist es genauso. Ich schaue gern, was es gibt – aber nicht, um diese alten Wege zu verfolgen, sondern um neue Wege zu gehen. Das ist natürlich mit viel Aufwand und Kosten verbunden.