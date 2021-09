Wir leben in einer Zeit, in der so viele Türen zugeschlagen werden: Türen zu bezahlbarem Wohnraum, zu einer nachhaltigen Lebensweise, zu menschlicher Verbundenheit und Empathie. In der die Realität des Lebens so vieler versteckt ist hinter glitzernden Filtern. IKEA will diese Türen wieder weit aufschwingen, um das Komische, das Wundervolle und das Echte am Leben zu feiern. Wir bei Refinery29 legen in gleichem Maße Wert auf Authentizität und haben deshalb in Zusammenarbeit mit IKEA unser Sweet Digs Opens The Door To… kreiert, eine globale Edition unserer beliebten Video Reihe. In den nächsten Wochen werden einige unserer liebsten Influencer die Türen zu ihrem Leben für uns öffnen. Von Brooklyn über London nach Berlin werden wir einen ungefilterten Einblick darein bekommen, wie sie ihr Leben aufgebaut haben und was „Zuhause“ für sie bedeutet. Wie sagt man so schön? Die Heimat ist, wo das Herz zuhause ist. Es gibt also kaum einen besseren Weg jemanden kennenzulernen…