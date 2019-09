Das sind die Ikea-Kooperationen, die du 2018 nicht verpassen solltest

Die ikonische Parfümmarke Byredo wird einen Duft für zu Hause entwerfen. Die Soundexperten Sonos präsentieren einen schicken Lautsprecher in Gold, Kupfer, Silber oder Schwarz. Die Designfirma Unyq und das Bildungszentrum Area Academy konzipieren gemeinsam Möbel, die zu den Bedürfnissen von Gamern passen. Der Industriedesigner Stefan Diez nimmt sich der Zukunft von Büro-Einrichtung an. Adidas wird Sport- und Lifestyle-Gegenstände für zu Hause zu Ikea bringen. Little Sun, ein Projekt für nachhaltige Energiegewinnung, kündigt Produkte für einen nachhaltigeren Lebensstil an. Für die Kinderabteilung wird Lego außerdem neue Spielzeuge entwerfen.