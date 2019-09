Ich hab' was zum Anziehen: Lisas 7 Inspirationen für die Woche

Nach wahren Stylegeschossen, bei deren Outfits wirklich jede einzelne Naht sitzt, ist es an der Zeit, wieder ein wenig in die Realität einzutauchen. Denn so sehr Perfektion liebe, die Würze kommt doch erst durch die kleinen, persönlichen Akzente in einen Look. Diese Woche inpspiriert mich der wunderbar imperfekte und daher so sympathische Stil der Instagrammerin Virginia Calderón, die auf @_chicadeoro einlädt in eine Welt voller Volumen, Farben, Fläche, Kunst und ungebügelter Blusen. Virginia könnte neben uns an der Ampel stehen und uns nicht auffallen. Ihr chaotisch-kurartierter Instagram Account gibt ihrem Look dann allerdings das gewisse Extra. Ihr unkonventioneller und zugänglicher Look lehrt uns folgende drei Dinge: