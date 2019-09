An grauen Montagen wie heute braucht man besonders viel Inspiration und Motivation für die bevorstehende Woche. Deswegen haben wir heute wieder pünktlich zum Wochenstart sieben Stylingideen für euch parat, die ihr entweder aus eurem eigenen Kleiderschrank zaubern oder spontan nachshoppen könnt.



Um dem tristen Himmel entgegenzuwirken, setzen wir in dieser Woche auf besonders viel Farbe. Der Montag startet mit strahlend gelber Spitze, am Freitag geht es weiter mit zartem Puderrosa und den Sonntag zelebrieren wir mir kunterbunten Streifen. Los geht's KW 29!