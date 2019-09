Im Alltag kombiniert Masha Sedgwick ihre kurzen Hosen bedeckt im All-Denim-Look mit einer Jeansjacke, auf dem Land trägt Pandora Sykes ein rückenfreies Oberteil dazu und am See trifft sie bei Lou Doillon eine geräumige Korbtasche. In dieser Woche wird unsere Jeansshorts im Dauereinsatz sein. Die passenden Stylingideen findet ihr in unserer Slideshow und falls ihr noch keine Hotpants-Fans seid, dann lest euch bitte diesen Artikel durch!