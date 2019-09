Vom Mini-Update, das jeden Look aufwertet, über das coolste Sommershirt, das ständig ausverkauft ist, bis hin zum lässigsten Print-Rucksack, der jedes noch so langweilige Outfit umkrempelt; diese Looks bringen euch problemlos von Montag bis Sonntag! Und falls ihr noch nicht die richtigen Teile im Kleiderschrank habt, gibt's wie immer die passenden Links zum Nachshoppen obendrauf.