Am Montag starten wir ganz raketenmäßig in Silber durch, am Mittwoch verlieben wir uns in Sternenboots und zum Wochenende wollen wir uns in knallrote Seide hüllen. In unserer Slideshow findet ihr sieben Outfitinspirationen, mit denen ihr perfekt gestylt und entspannt durch die Woche kommt!