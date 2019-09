Es gibt mehrere Fotos von mir, im besten Teenager-Alter, draußen in der Natur. Ich gucke auf diesen Fotos so, als würde ich der Person hinter der Kamera am liebsten den Hals umdrehen. Grund dafür ist die nach heutiger Auffassung schweinecoole Baseball-Cap auf meinem Kopf. Damals habe ich sie gehasst und kam mir vor, wie ein kleines, doofes Kind. Aber meine Mutter kannte keine Gnade: Wenn die Sonne knallt muss das Gehirn vor dem Verdampfen bewahrt werden.