Einen ersten Blick auf die H&M loves Coachella-Kollektion können wir jetzt im neuen Video “Let’s live for today" von The Atomics werfen. Die Alternative Pop-Band von Lucky Blue Smith und seinen Schwestern Pyper America, Starlie und Daisy Clementine präsentiert die entspannten Looks in der kalifornischen Wüste und versetzt uns nebenbei auch hier im kalten Deutschland direkt in akute Festivalstimmung. Bis zum Coachella-Opening, dem inoffiziellen Beginn der weltweiten Open Air-Saison sind es übrigens auch nur noch am 57 Tage. Wir tanzen uns dann schon mal mit The Atomics warm!