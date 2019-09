Nie wieder kalte Nieren: 11 Übergangs- und Wintermäntel für große Frauen

Wenn du (wie ich) auch ohne High Heels größer als viele Männer bist, sind dir solche Situationen bei kalten Temperaturen vielleicht nicht ganz fremd. Ja, ich jammere auf hohem Niveau. Ich bin groß und schlank, was rege ich mich denn so auf? Aber manchmal ist es echt nervig, 1,82 m groß zu sein . Vor allem beim Mantelkauf. Jeans gibt es zum Glück mittlerweile in verschiedenen Längen und zur Not tu ich einfach so, als wäre es ein Cropped-Style. Bei Kleidern und Röcken ist die Länge eh egal und was Oberteile angeht: Bauchfrei ist ja wieder in.