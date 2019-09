So sieht die erste Kollektion von Heidi Klum für Lidl aus

Ab dem 18. September kannst du bei Lidl also nicht nur die TK-Pizza oder deinen Lieblingssmoothie eintüten, sondern direkt daneben die lässige Bikerjacke, das funkelnde Paillettenkleid und den Leomantel in den Einkaufswagen werfen. Viel teurer als ein Wocheneinkauf wird es natürlich trotzdem nicht. Selbst das Teil aus Wildleder ist für 60 Euro zu haben, die günstigsten Stücke gibt’s schon ab 6 Euro. Endlich eine Kollaboration, für die man nur relativ kurz sparen muss und an der man trotzdem lange Freude haben kann.