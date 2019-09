Endlich gibt's eine hautfarbene Strumpfhose, für die du dich nicht schämen musst

Das Modell „The Nude“ ist in drei Nuancen erhältlich und legt sich wie eine zweite Haut um das Bein. So gibt es kein schwierig glänzendes Finish und es entsteht auch keine Hautfarbe, die unnatürlich wirkt. Diese Strumpfhose ist eine echte Alternative für all diejenigen, die ihre Beine nicht nur in schwarzes Nylon hüllen möchten. Die Marke hat außerdem an dem Tragekomfort und der Laufmaschen-Problematik gearbeitet. Die Naht wird anstatt vorne an den Zehen einfach unter den Fuß gelegt. Wenn die Strumpfhose von Heist hält, was sie verspricht, dann können wir in dieser Saison offiziell bei schlechten Temperaturen Bein zeigen.