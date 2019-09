1. Zwetschgen waschen und entkernen. Im Topf mit 100 ml Wasser und 15 g Xylit Zucker auf niedriger Stufe garen lassen, bis die Zwetschgen weich sind. Im Mixer zerkleinern, bis du eine homogene Masse hast.



2. Die Backform mit Frischhaltefolie auslegen und glatt streichen, sodass am Boden keine Falten sind.



3. Etwa 4 EL Zwetschgenmus in einen Spritzbeutel füllen. Mit dem Spritzbeutel werden auf den Boden der Form vorsichtig Punkte platziert. Nun die Form in das Gefrierfach stellen und fest werden lassen.



4. Eier trennen. Eiweiß mit einer Prise Salz steif schlagen. Dabei 40 g Zucker mit einrieseln lassen. Zur Seite stellen. Sahne steif schlagen. Ebenfalls zur Seite stellen.



5. Eigelb mit 50 g Xylit Zucker und der ausgeschabten Vanille in einer Schüssel über einem Wasserbad schaumig schlagen. Das Wasser muss schwach köcheln.

Dann den Quark und die Mascarpone mit einem Schneebesen nach und nach langsam in die Eiermasse rühren und dann in eine größere Schüssel umfüllen. Die Sahne und den Eischnee vorsichtig unterheben.



6. Wenn die Punkte in der Form fest sind, eine kleine Schicht der Creme auf die Punkte verteilen, sodass die erste Schicht entsteht. Das Ganze etwa 15 Minuten im Gefrierfach fest werden lassen.



7. 150 g der Creme in eine extra Schüssel geben und den Rest des Zwetschgenmus grob unter die Creme rühren, sodass ein wildes Muster entsteht. Diese Masse als nächste Schicht in die Form geben. Etwas anfrieren lassen und zum Schluss den Rest der Creme oben drauf. Wieder für einige Minuten im Gefrierfach leicht anfrieren lassen.



8. In einer Pfanne Quinoa mit Koksöl und Zucker karamellisieren. Noch bevor die Masse fest wird, direkt auf die noch nicht ganz feste Creme verteilen. Leicht andrücken. Mindestens 30 Minuten im Gefrierfach fest werden lassen.



9. Vor dem Anrichten und Genießen wenige Minuten antauen lassen und in Scheiben schneiden.



Viel Spaß und guten Appetit!