Wie war es bei der H&M Studio Show im Bourse de Commerce in Paris dabei zu sein?



Die Show hatte eine unglaubliche Energie und es waren so viele verschiedene Models dabei. Es war eine Ehre für mich, die kurvigen Frauen zu vertreten.



Wie war es das Lookbook zu shooten?



Es war großartig. Ich liebe H&M und finde es super, dass sie nicht nur ein Brand für kurvige, sondern für alle Frauen sind.



Wie gefällt dir die Stimmung der neuen Studio-Kollektion?



Die Linie hat eine schicke, High End-Ästhetik, und gleichzeitig sind die Stücke auch sehr bequem, da sie fließend und oversize geschnittend sind. Man fühlt sich unbesiegbar in diesen Looks.



Wie würdest du deinen persönliche Stil beschreiben?



Klassisch, feminin und sexy. Ich liebe körperbetonende Kleider und alles, was meine Sanduhrfigur zum Vorschein bringt. Der Großteil meiner Garderobe ist Schwarz oder in starken Farben gehalten. Statement-Taschen und -Schuhe gehören auch unbedingt dazu. Ich liebe besonders das fließende, rosefarbene Kleid mit transparenten Ärmeln.



Was bedeutet Schönheit für dich?



Schönheit sollte nicht einen Standard oder eine Definition haben. Es geht darum alle einzuschließen und unsere Unterschiede zu akzeptieren. Deine Schönheit strahlt, wenn du dich selbstbewusst und wohl in deiner Haut fühlst. Schönheit kennt keine Konfektionsgröße.



Wofür interessierst du dich abseits der Modewelt?



Ich nehme meine Rolle als Body Activist sehr ernst. Ich unterhalte mich gerne mit Mädchen und Frauen über ihre Körperprobleme und Selbstakzeptanz. Für die jungen Mädchen ist es wichtig zu erkennen, dass Schönheit genauso in allen Formen, Größen, Rassen und Ethnien ist. Sie müssen schon in einem jungen Alter lernen, ihre Körper wert zu schätzen. Dafür ist es sinnvoll, sich mit positiven anderen Frauen zu umgeben.