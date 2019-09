Du kannst Gucci nicht mehr sehen? Tja, jetzt kommt Gucci Interior & es ist genial!

Gucci hier, Gucci da, guck mal Gucci – und dann auf einmal: Gucci, ciao! Keine Frage, kein anderes Luxusbrand wurde in den letzten zwei Jahre so rauf und runter getragen wie Gucci. Seit Alessandro Michele im Januar 2015 die Kreativdirektion des Modehauses übernommen hat, schwingt ein neuer, frischer, moderner und vor allem bunter Wind durch die Kreationen. Und auf einmal wollten alle Gucci tragen – und taten es letztlich auch. Wie das aber immer so ist: The more ist nicht immer gleich the merrier und schnell sieht man sich satt.