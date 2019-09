Diese Industrien befördern laut Global Slavery Index die Sklaverei

Ein Blick ins Etikett beim nächsten Shoppingbummel ist ähnlich aufklärend wie der Global Slavery Index und deswegen werden wir nicht müde daran zu erinnern, nicht einfach das zu shoppen, was hübsch aussieht, passt und günstig ist. Denn damit begünstigst du in der Regel mindestens ein menschenunwürdiges System und das neue Teil macht dich oft sowieso viel zu kurz glücklich. Also schau beim nächsten Shoppingbummel vielleicht vor dem Kauf mal in dieser App vorbei, setz lieber auf vintage oder verzichte vielleicht einfach auf das 27. weiße T-Shirt. Dann könnte die Sklaverei hoffentlich wirklich noch in unserer Lebenszeit oder wenigstens der deiner Kinder aufgehalten werden.