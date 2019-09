Diese Statementohrringe lenken sogar von den dunkelsten Augenringen ab

Als Kind war ich immer sehr fasziniert von alten Menschen, ganz besonders von ihrer Haut. An den Händen wirkte sie meist wie aus Papier, an den Armen schien es, als hätte jemand die Luft herausgelassen. Die Ohren meiner Oma wirkten schließlich, als hätte sie Zeit ihres Lebens an jeder Seite ein Fünf-Kilo-Gewicht getragen, denn ihre Ohrringe baumelten an beeindruckend langen Ohrläppchen.