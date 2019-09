Vielleicht fragt ihr euch jetzt: Wie passen diese zuckrigen, klebrigen Marshmallow-Süßigkeiten zu Food by Annie? Dazu sage ich: Eigentlich ganz gut. Denn auch ich habe meine „Chiat-Malzeiten“ oder „Cheat Days“. Die sind wichtig für meinen Kopf und meinen Stoffwechsel, denn mit einem gelegentlichen Zucker-Boost, bringt man den Stoffwechsel zum Arbeiten. Er soll ja schließlich nicht einschlafen. Unser Körper strebt in allem, was er macht, nach einem Gleichgewicht. Wenn man ihm also immer nur strikt eine bestimmte Anzahl von Kalorien und Makronährstoffen zuführst, dann gewöhnt er sich daran und passt entsprechend den Verbrauch an. Deswegen lautet das Motto: Abwechslung! Genieße dein Leben und überrasche deinen Körper.



Extreme sind selten gut, das wissen wir alle. Deswegen bin ich auch gegen das dogmatische Auferlegen von Diäten. Ich habe gelernt, auf meinen Körper zu hören und die Signale, die er sendet zu verstehen. Am ersten Tag meiner Periode habe ich zum Beispiel immer riesigen Hunger, das ist schon immer so und das ist auch völlig in Ordnung. Also esse ich an diesem Tag nach purer Lust und Laune, was er verlangt. Denn dieser Prozess, durch den ein Frauenkörper einmal im Monat geht, ist anstrengend –warum also dem Körper nicht zugestehen, was er verlangt? Sonst heißt es ein paar Tage später: Heißhungerattacke und die macht nun wirklich keinen Spaß. Ab und zu die Regeln nicht einhalten, die man sich in den Kopf gesetzt hat, ist so wichtig und macht vor allem Spaß.