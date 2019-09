Man könnte jetzt sagen: „Naja, aber wir leben ja nicht mehr in der Steinzeit.“ Stimmt, entgegne ich dann. Aber dennoch hat unser Körper viele biologische Prozesse beibehalten. Wenn man unsere evolutionäre Entwicklung betrachtet, dann gibt es uns erst seit einem Wimpernschlag. Unser Körper ist so komplex und clever, doch er hat sich nicht an den Lebensumstand gewöhnt, ständig einen Kühlschrank in der Nähe zu haben und damit Zugang zu einem Überfluss an Nahrung. Hätte er das getan, würden wir kein Fett ansetzen, denn die Pölsterchen sind dazu da, um uns in Notzeiten zu helfen.



Was ich damit sagen will, ist eigentlich ganz einfach: Nach diesen wundervollen Feiertagen, an denen es rund um die Uhr Essen gab, tut es deinem Körper nur gut, einfach mal das Frühstück ausfallen zu lassen. Oder – wenn du dich danach fühlst – sogar das Mittagessen und erst abends nach einer kontrollierten Fastenphase von 20-24 Stunden zu essen. Als Ausgleich sollte viel Wasser getrunken werden. Bewegung an der frischen Luft ist auch immer gut.