Kaum ist der Sommer da, holen wir das verstaubte Rad aus dem Keller und lassen uns den warmen Fahrtwind um die Ohren wehen. Doch leider passt dazu nicht jedes Outfit! Schließlich machen sich Bohokleid, Mini & Co. so gar nicht gut auf dem Rad. Wer schon einmal in den Speichen hängen geblieben ist, weiß wie das endet: fluchend und ölverschmiert. Doch zum Glück hat der Jumpsuit in diesem Sommer wieder Hochkonjunktur.



Die einstige Bauarbeiteruniform hat sich schon seit langem als unser liebster Begleiter an warmen Tagen bewiesen. Die neuen Silhouetten des Einteilers unterstreichen außerdem unsere feminine Seite, ohne dabei an Flexibilität einzubüßen. Und was gibt es Schöneres, als tiefenentspannt durch die Stadt zu radeln? Eben. Die schönsten Modelle für eine stressfreie Fahrradtour gibt’s hier!