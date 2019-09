Die Blumenkohlsuppe, die uns schnell und einfach den Winter vergessen lässt

Blumenkohl hat eine tolle Eigenschaft, die ich gerne in meinen Rezepten nutze. Wenn er gekocht und anschließend püriert wird, ergibt er ein cremiges Püree oder eine leckere Suppe. Seine „Sämigkeit“ ähnelt der von Kartoffeln, ist aber eine sehr viel kohlenhydratärmere Variante. Der Geschmack des Käsekohls, wie er auch genannt wird, ist sehr mild, er ist leicht bekömmlich und spielt auch roh gerne eine Rolle in meinen Salaten. Blumenkohl lässt sich damit zu so gut wie allem als Beilage oder eben als Basis von Suppen verwenden. Achte darauf ihn noch mit seinen leuchtend grünen Blättern drumherum zu kaufen, sie schützen den Kohl vor dem Austrocknen.