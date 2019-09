Ein bunter Smoothie für Naschkatzen, der ohne Zucker auskommt

Wer auch gerne so einen Schokorand mit angeklebter Deko an seinem Gals haben will, stellt erstmal das Gas für ein paar Minuten in das Gefrierfach. Dann schmelzt einfach im Wasserbad etwas dunkle Schokolade (ich nehme immer die superdunkle Schokolade mit mindestens 80%). Tunkt den Rand des kalten Glases in die flüssige Schokolade und dann muss es schnell gehen. Am besten die Deko ist griffbereit zur Hand und du kannst sie sofort an die Schokolade kleben. So einfach geht es. Viel Spaß.