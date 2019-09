Edeka-Filiale schmeißt alle ausländischen Waren aus dem Regal

"Edeka steht für Vielfalt. Wir führen zahlreiche Lebensmittel in unserem Sortiment, die in den unterschiedlichen Regionen Deutschlands hergestellt werden. Aber erst gemeinsam mit Produkten aus anderen Ländern schaffen wir in unserem Sortiment die einzigartige Vielfalt, die unsere Kunden schätzen", heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme von Edeka, die die HuffPost am Montag erreicht hat.