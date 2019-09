Herzlich willkommen in meiner kulinarischen Welt! Wusstet ihr, dass Kochen neben der Schauspielerei meine größte Leidenschaft ist? Meine Eltern sind Schausteller und schon als kleines Mädchen habe ich oft meiner Mutter geholfen, für die Crew unseres Familienbetriebes zu kochen. Mit meinem Facebook-Channel „ Janina and Food" ist vor Kurzem ein kleiner Traum von mir in Erfüllung gegangen: Meine Follower regelmäßig mit frischen und gesunden Rezepten zu inspirieren, sie auf kulinarische Reisen mitzunehmen und ihnen die eine oder andere Nascherei anzubieten. Ein bisschen 'Food Porn' muss auch mal sein! Und das auch gern in meiner Kolumne für Refinery29 ...Grillsaison: die schönste Jahreszeit für mich!Im Sommer versuche ich immer, so oft wie möglich mit Freunden und Familie zu grillen. Alles schmeckt einfach besser, wenn es vom Grill kommt – dank der leckeren Röstaromen! Generell mag ich einfach die Atmosphäre beim Grillen, die Stimmung, das gute Wetter, die frische Luft! Ihr kennt das ja sicher, man sitzt gemütlich zusammen und später, wenn es abkühlt, werden noch die Decken rausgeholt. Gegrillt wird bei mir meistens mit Holzkohle, das Knistern der Glut gehört für mich dazu.Übrigens: wer denkt, dass man nur Fleisch und Fisch auf den Grill legen kann, irrt sich. Trotzdem liegen auf den meisten Grills oft nur Würstchen und Koteletts. Beides lecker, aber eben auch schnell langweilig. Ich habe Euch deswegen drei ganz besondere Rezepte mitgebracht: Saftige Avocados vom Grill, herzhafte Minz-Feta Burger und sündhaft leckere tailgating Baguettes.