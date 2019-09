Erfolgreiche DJane und frischgebackene Mutter? Was nach einem Widerspruch klingt, ist laut DJ Gina Turner die perfekte Situation für eine junge Mutter. Während ihre Tochter schläft, bringt sie die Massen zum Tanzen und wenn die Kleine morgens aufwacht, ist sie schon wieder zuhause. So verpasst sie keinen einzigen Schritt ihres Sprösslings und kann trotzdem ihrer Leidenschaft nachgehen. Welcome to the real world!