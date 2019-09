Doch wie sagt man so schön: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, kommt der Berg eben zum Propheten. Und so hat die Musik eben Margaux gefunden! Nichtsahnend läuft sie eines Tages über die Straße (wahrscheinlich in ihrer stinknormalen Pause), als sie plötzlich die dunkel-romantischen Töne einer Bratsche vernimmt. Ohren und Augen folgen der mitreißenden Melodie und da steht ihre künftige Band-Kollegin: eine junge Frau mit blondem Mohawk und roten Cowboy-Stiefeln. Ihr Name ist Charly, und sie ist ein Biest an der Bratsche!