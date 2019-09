Princess Nokia ist die Königin des Underground-Rap

Rapperin Princess Nokia macht sich ihre Welt – in bewährter "Pippi Langstrumpf"-Manie – so, wie sie ihr gefällt, legt eine großstädtische Unverfrorenheit an den Tag, die so manchen Patriarch aus dem Konzept bringt, und verteilt lyrische Faustschläge im Namen des Feminismus. "Ich will, dass junge Frauen von meiner Musik vor allem eines mitnehmen: ”Es okay ist, sich für nichts zu entschuldigen, solange man dahinter steht und seine Würde behält", erklärt die gebürtige New Yorkerin mit sanfter Stimme und festem Blick.