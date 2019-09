Was genau sind Rosé-Gummibärchen und warum wird bei Facebook gefühlt gerade nur noch darüber gesprochen?Zugegeben, schon allein der Name klingt nach einem Träumchen von Food-Fusion: Wein geht immer, Gummibärchen auch. Man kann also durchaus behaupten, dass sich Rosé-Gummibärchen unter der Überschrift „Dream Team“ aufgemacht haben, um das Internet zu erobern.Dafür verantwortlich ist Sugarfina , ein Luxus-Süßigkeitenladen aus den USA, berichtet Bustle . Für ihre „Rosé All Day“-Bärchenkreation und die „Yes Way Rosé“-Variante in Rosenform wird Whispering Angel Rosé aus Chateau d’Esclans in der Provence verwendet.Zwischen dem normalsterblichen Food-Interessierten und den Hype-Bärchen liegt allerdings ein großes Hindernis: Laut Instagram stehen auf der Warteliste schon knapp 3.500 Personen.Das ist aber halb so schlimm – schließlich kann man die Rosé-Gummibärchen auch ganz einfach selber machen. Grundlage ist das Champagner-Gummibärchen-Rezept von The Skinny Fork , das schnell abgewandelt werden kann. So funktioniert's: