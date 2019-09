Kleine Limonaden-Kunde: Das süße Getränk war schon im 16. Jahrhundert angesagt. Zitronen, Rosen, Himbeeren, Zimt und Erdbeeren – fertig war der In-Mix. In den 1940ern kam dann die Fanta. Sogar aus Deutschland während des zweiten Weltkrieges, als die Zutaten für die Coca-Cola knapp wurden. Zu Beginn war Fanta nur eine Mischung aus Molke und Apfelfruchtfleisch.



Fantasie ist immer gut, wenn es ums das Kreieren neuer Rezepte geht – so kam nebenbei auch der Name "Fanta" zustande – und ich auch ich mixe gerne bunt. Darf ich vorstellen, meine Limonade aus Pfirsich, Ingwer, Minze, Vanille und Zitrone. Lecker erfrischend dank Zitronen und Pfirsich, sanft durch die Vanille, speziell mit dem Ingwer und würzig durch die Minze. Gesüßt habe ich meine Limonade mit Xylit Zucker. Er ist eine Alternative zu herkömmlichem Zucker, da er keine Kalorien, hat, die vom Körper verwertet werden könnten. Er hat damit keine Auswirkung auf unseren Insulin-Spiegel, tut unserer Figur und unseren Zähnen gut und ist in so gut wie jedem Supermarkt erhältlich.



Zurück zu meiner neuen Lieblings-Limonade: Du brauchst nur einen Topf, in dem du alles aufkochst, so ähnlich wie beim Marmelade kochen. Einen Sieb zum Abseihen des Saftes. Eine Karaffe, Flasche oder Glas, in dem du deine Limo servierst, und viele, viele Eiswürfel.