Die 21 schönsten Winterstiefel für warme und stylische Füße

Es gibt zwei unterschiedliche Arten von kaltem Wetter. Da gibt es einerseits diese kühlen, aber dennoch sonnigen Tage, an denen du dich zwar geschickt, aber nicht zu warm kleiden solltest. Tage, die dir durchaus noch mal die eine oder andere modische Gewagtheit erlauben. Im tiefsten Winter gibt es dann aber Tage, die nicht mehr so einfach mit sich spaßen lassen. Da will jedes noch so kleine Fleckchen nackte Haut gut eingepackt sein. Modische Aspekte spielen da kaum noch eine Rolle. Was du unter der dicken Daunenjacke trägst, bekommt ja eh kaum einer zu sehen.