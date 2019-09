Hitze, Kälte, Sonne, Regen – auf seinen großen Auftritt scheint der Sommer in diesem Jahr noch ein wenig zu warten. Aber wir wollen ja nicht meckern, schließlich gab es schon einige schöne Tage mit Badeseepotenzial und es werden hoffentlich noch viele weitere folgen. Damit ihr beim Miniurlaub am heimischen Badestrand bloß nichts vergesst, haben wir schon mal vorsichtshalber die Strandtasche für euch gepackt. Hier gibt’s die schönsten Begleiter für einen Tag am See: