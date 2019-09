Es ist zwar noch längst nicht Winter, doch der Wechsel vom gefühlt unendlichen Sommer auf nasskalte, windige 7 Grad fällt uns gerade so schwer, dass wir uns am liebsten in die wärmsten Jacken, die es so in den Weiten der Onlineshops zu entdecken gibt, einkuscheln wollen. Dank Demna Gvasalia und Balenciaga ist das in diesem Herbst auch endlich wieder richtig einfach, denn Daunen- und Steppjacken feiern ihr modisches Comeback.