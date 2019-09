Auch wenn er gerade noch in weiter Ferne scheint; früher oder später kommt er bestimmt, dieser garstige Herbst, der uns mit Wind, Regenwetter und Schlamm ärgert. Dafür wollen wir gewappnet sein und decken uns deshalb jetzt mit dem passenden Schuhwerk ein. Dank Louis Vuitton sind in diesem Herbst Schnürboots angesagt - am liebsten mit dicker Sohle, aus wasserabweisendem Lack und mit robusten Schnürsenkeln.