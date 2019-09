Der Hype um die Augmented Reality App dürfte kaum jemandem entgangen sein. Die App hat sogar das Potenzial, gesellschaftliche Verhaltensweisen zu verändern. So hat uns GIGA Games-Chefredakteurin Kristin Knillmann berichtet, dass sie mittlerweile auch Pokémon Go Pärchen kennt.

Da man also nie weiß, welchem wilden Pokémon oder welcher süßen Person man auf der Jagd so über den Weg läuft, haben wir das beste aus den Onlineshops für ein echt cooles Traineroutfit rausgesucht, mit dem man sowohl Spielzuneigung zeigt, aber auch ernst genommen wird.

Ganz wichtig sind hierbei bequeme Schuhe, da es bei dem Spiel nicht nur auf Bewegung ankommt, sondern die Pokémon sich auch gerne überall verstecken und man daher bestenfalls auch mit den Tretern klettern können sollte.

Da man seine Hände frei haben sollte, beziehungsweise für sein Smartphone braucht, eignet sich außerdem statt einer Handtasche ein sportlicher Rucksack für zusätzliches Gepäck oder nötigen Proviant.

Lasst euch inspirieren und haltet die Augen auf für den nächsten Catch … oder Match.