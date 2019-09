Schon fast Dezember und es hängt immer noch kein passender Mantel für die kalte Jahreszeit in deinem Kleiderschrank? Das muss sich schleunigst ändern! Für alle Herbstspätzünder wartet Zara gerade mit einer fabelhaften Auswahl an Outerwear auf, die so gut wie jeden Geschmack anspricht und nebenbei jeden Trend abdeckt.



Karomuster, Oversize, Kunstfell, Leo; du hast die Qual der Wahl und musst dafürnatürlich kein Vermögen ausgeben. Die schönsten Modelle gibt es nämlich schon unter einem Preis von 100 €. Da kann man doch gerne mal zuschlagen und es bleibt noch genügend Geld für die Weihnachtsgeschenke...