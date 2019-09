Cross Body Bags sind schon eine ganze Weile auf der Überholspur und bereits an vielen bekannten Fashionistas zu sehen. Doch im Herbst erwartet uns noch eine kleine Änderung an den beliebten Trendteilen, denn die Gurte kommen nun im XXL-Format daher.



Die Taschen mit extrabreitem Gurt trägt man lässig umgeschwungen auf Taillenhöhe. Das ist nicht nur praktisch, sondern auch super stylish. Das Schöne an den Taschen ist obendrein, dass man die Riemen je nach Laune auch austauschen kann. So kann man immer zwischen extrabreitem XXL-Trageriemen, normalen Trageriemen oder XS-Gurt wählen oder zwischendurch einfach wechseln, um neuen Schwung in den Look zu bringen. Die Tasche wird so immer individuell ans jeweilige Outfit oder auch die Stimmung anpasst. Durch Tragegurte, die man einzeln bestellen kann, hat man sogar die Möglichkeit aus der alten Cross Body Bag eine völlig neue Tasche zu kreieren. Durch so ein Upcycling schafft ihr euch ein völlig neues Trendteil und werdet auch mit einer älteren Tasche ganz sicher zum absoluten Hingucker.



Inzwischen gibt es von teuren Designermodellen bis hin zu günstigeren Alternativen jede Menge coole Cross Body Bags auf dem Markt. Die schicksten Trendtaschen haben wir für euch in unserer Slideshow zusammengestellt.