Bis zu diesem Frühjahr. Plötzlich sind Woven Pumps und Slides überall. Vergessen die Assoziationen von Damen- und Hipsterschuhwerk. Bei geflochtenen Schuhen denke ich jetzt an die Côte d'Azur statt an Castrop-Rauxel. Wenn man genau darüber nachdenkt, machen sie als der perfekte Sommerschuh ebenfalls sehr viel Sinn. Sie sind schick und versprühen dank des kunstvoll verschnürten Leders die Leichtigkeit eines Urlaubs in Südfrankreich. Nicht von der Hand zu weisen ist auch der Fakt, dass geflochtene Pumps die wohl beste Wahl sind, um an heißen Sommertagen trockene Füße zu bewahren. Ich denke auch immer gerne praktisch.